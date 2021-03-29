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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otel restoranında eğlenceye polis baskını

Otel restoranında eğlenceye polis baskını

Eğlencenin düzenlendiği restorandan görüntü

Polis Para Cezası Cenin Polis Baskını Trol 

-Restorandaki müşteriler ve garsonlardan görüntü
-Mühürlenen restoran kapısından fotoğraf

( İSTANBUL )- Ataşehir’de gece bir otelin restoranında eğlence yapan 26 kişiye ceza yağdı, ruhsatsız olduğu ileri sürülen lokanta işletmesi mühürlendi İSTANBUL

- İstanbul'un Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir otelin restoran bölümünde eğlence düzenleyen 26 kişiye 90 bin liranın üzerinde para cezası kesildi. Polis ekipleri salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlenceye baskın düzenlerken, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen işletme mühürlendi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, COVİD-19 tedbirleri ile ilgili ilçede yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün akşam saat 23.10 sıralarında İçerenköy Mahallesinde bir otelin restoran bölümüne baskın düzenledi.
Baskında gerçekleştirilen kontrollerde 26 kişinin aynı ortamda bulunduğunu belirleyen polis, şahısların sosyal mesafe kuralına uymadıklarını tespit etti. Birarada bulunan 26 kişinin tamamına “Sosyal Mesafe İhlali” ve “Sokağa Çıkma Yasağını İhlal” kapsamında, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 90 bin 194 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen restoran işletmesi mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
(SK-ÖFA
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