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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde ölü bulundu

Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde ölü bulundu

Cesedin yokuşun dibindeki sahilden çıkarılışı

Deniz Kıyısı Sahil Yolu Cenaze Yıldızlı Trol 

-Ağlayan yakını
-Ekiplerden detay
-Fotoğraf

( ANTALYA )- Ağabeyine kendisini öldüreceğini söylediği mesaj attı, cesedi sahil yolunda bulundu ANTALYA

- Antalya'da bir otelde çalışmakta olan 19 yaşındaki genç, deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün, Denizli’deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi.

Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet’in Kemer’deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genelde gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün’ü eski Çamdağ Tüneli yanında, yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Ateşli silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil sağılık Ekibi yaptığı muayenede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün’ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi Morguna getirildi.
Cenaze buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morgu’na gönderildi. Gencin intihar etmiş olabilceği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (HT-
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