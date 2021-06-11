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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Ot biçme makinesinden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Hastaneden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Ağır Yaralı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Yaralıdan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde İzmir ilçesinde bahçede ot biçtiği makineden düşen 67 yaşındaki şahıs, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’ni İzmit İlçesi Şahinler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki S.Ö., bahçede ot biçme makinesi ile ot biçtiği esnada dengesini kaybederek makineden düştü. S.Ö.’nün makineden düştüğünü ve yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan S.Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Kocaeli Üniversitesi’ne kaldırdı.
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