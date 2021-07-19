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Ot biçerken traktörle uçuruma yuvarlandı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ot biçerken traktörle uçuruma yuvarlandı

Ot biçerken traktörle uçuruma yuvarlandı

Traktörün çekilmesi

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Arazinin çekilmesi
-Ayakkabılarının çekilmesi
-Ot biçtiği aletin çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde ot biçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, uçuruma yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Habiloğlu Mahallesi'nde 46 yaşındaki Zeki Köse, kendisine ait tarlada büyüyen otları biçmek istedi. Bunun için Zeki Köse, 37 KL 592 plakalı traktör ile tarlasındaki otları biçmeye başladı.
Bir süre sonra Köse idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Zeki Köse, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve yakınları tarafından güçlükle uçurumdan çıkartıldı. Ambulansa alınan Zeki Köse, Daday Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması olduğu öğrenilen Zeki Köse’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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