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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS bilgilendirme paylaşımı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS bilgilendirme paylaşımı

Bilgilendirme paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesaplarından 2021-YKS adayları için bilgilendirme videosu yayımladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-YKS başvuruları başladı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
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