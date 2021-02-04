ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS bilgilendirme paylaşımı

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesaplarından 2021-YKS adayları için bilgilendirme videosu yayımladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-YKS başvuruları başladı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım