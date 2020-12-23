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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

- Şahıslardan genel görüntüler

Terör Örgütü Sınır Dışı İstihbarat 

-- Şahısların Göç idaresine getirilmesi
-- Genel detaylar

( OSMANİYE ) -- Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek OSMANİYE

- Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilecek. Edinilen bilgiye göre, 16 Aralık tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.
Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu M.M.S., C.S. ve B.B. gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 şahıs Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 3 kişinin, işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. (SKY-
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