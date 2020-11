Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Bilecik'i anlatan minyatürler beğeni topladı

-Konuşmalar detay

( BİLECİK )- Bilecik Belediye Başkan Şahin:- ‘’Her zaman kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’e yakışanı yapacağız’’- Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat:- "Tarihimizi ve medeniyetimizi koruyan ve geliştiren her kurum ve kuruluşu destekliyoruz"- ‘’Sanata ve tarihi değerlere önem veren bir belediye başkanı gördük’’ BİLECİK



- Bilecik Belediyesi tarafından tarihi belediye binası girişi için hazırlanan; tarihe ve sanata saygı duruşu niteliğindeki minyatürler büyük beğeni toplarken açılışa Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da katıldı.

İznik Vakfı tarafından büyük bir incelik ve titizlikle hazırlanarak İznik çini plakalar üzerine yerleştirilen minyatürler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Bilecik’ine ilişkin görseller yer aldı. Görenlerin büyük beğenisini kazanan minyatürler belediye binasını ziyaret edecek tüm yurttaşlar tarafından görülebilecek. Salgınla mücadele kurallarına uygun biçimde düzenlenen açılış programına; Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘’Her zaman kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’e yakışanı yapacağız’’ Açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkan Şahin, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’e en yakışanı yapacaklarını anlatarak, "Bilecik’teki çoğu bürokrat veya bizim gibi seçilmişler, konuşmalarında Bilecik için kuruluş ve kurtuluşun şehri diye söz ediyoruz. Bu, şehrimizin hepimizin gurur duyduğu bir özelliği. O yüzden ben de bu şehri, bu tanımın hakkını veren eserlerle donatmak istiyorum. Bu eserleri yaparken öyle alelade şeylerle değil, hakiki eserler olması için çalışıyoruz. Bunun en somut örneğini burada yaptık. Yine bölgemize ait bir çini sanatı hakkında bilgimiz olsun diye bu işin uzmanlarıyla çalıştık. İznik Vakfı’nın değerli sanatçı ve akademisyenleriyle birlikte bu eseri ortaya koyduk” dedi.

"Tarihi belediye binamızı da orijinaline uygun şekilde restore edeceğiz’’ Başkan Şahin, tarihi belediye binasının şu anki durumunu ortaya koyan restorasyon çalışmasının da orijinaline uygun yapılmadığını ve bunun da çalışmasını gerçekleştireceklerini belirterek, ‘’Bununla birlikte belediye binamız çok değerli ve nadide bir eser. 115 yıllık bir bina. Abdulhamid Han’ın idadi olarak yaptırdığı bir bina. Bu binayı kullanarak, koruyan nadide bir şehiriz. Bunun her türlü bakımını da yapacağız. Binanın orijinali de böyle değil. Onun için bu binamızı da orijinalliğine uygun şekilde restore etmeyi planlıyoruz. İçerisini de binanın yapısına uygun şekilde donatacağız. Yani hem şehrimize hem de binamıza yakışır bir çalışma yapacağız. Kentimizdeki diğer yapıtların da birer sanat eseri olması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü şehrimiz hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dolu bir şehir. Bunu duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

"Tarihimizi ve medeniyetimizi koruyan ve geliştiren her kurum ve kuruluşu destekliyoruz" Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise çalışmasından dolayı Belediye Başkanı Semih Şahin’e çok teşekkür ettiğini belirterek, ‘’Bilecik herkes için olduğu gibi bizim için de çok önemli. Yani tarihimizi ve medeniyetimizi koruyan ve geliştiren her kurum ve kuruluşu destekliyoruz. Geçen yıl bu konularla ilgili olarak yanlış anlaşılmalar oldu. Osmanlı Ocakları olarak, bir yıl önce ‘Bilecik’te, Abdulhamid Han’ın emanetine saygısızlık yapıldı’ diye duyduğumuzda biz de bir eylem kararı almıştık. Biz zannettik ki burada Osmanlı’nın mirasına yönelik bir hamle oluşuyor. Oysa ki geldik, basın açıklaması yapmadan önce kıymetli başkanımızla istişarelerde bulunduk. Başkanımız bu minyatürleri sanatsal olarak daha kaliteli ve yasalarımıza uygun şekilde yapılacağı sözünü verdi. Biz de o zaman eylemimizi bitirdik. Kendisine teşekkür ettik ve çayını içtik" dedi.

"Sanata ve tarihi değerlere önem veren bir belediye başkanı gördük’’ Canpolat açıklamasında ayrıca, sanata ve tarihi değerlere önem veren bir Belediye Başkanı gördüklerini belirterek “Bir yıl sonra başkanımız bugün için bizi aradı ve açılışa davet etti. Bizler de burada şunu gördük ki gerçekten sanata düşkün bir belediye var. Bu tür değerler ortak değerimiz. Yani CHP’li belediyedir diye veya şu parti bu parti diye kendi kültürüyle alıp veremediği bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Başkan Şahin ve konuklar eserler hakkında bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



