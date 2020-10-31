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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Osmanlı terzisi Sezai Karakapıcı son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı terzisi Sezai Karakapıcı son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detaylar

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Hanedan 

-Arşiv-
-Fotoğraf

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa'da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı, son yolculuğuna uğurlandı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa'da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı (78), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakapıcı için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yusufpaşa Camisinden kaldırılan Karakapıcı'nın cenazesi Aile Mezarlığına defnedildi. Maske ve sosyla mesafe kuralına göre kılınan cenaze namazına yakınları katıldı.
Hayatını kaybeden Karakapıcı, Tarihi Gümrük Hanı içerisinde yer alan 20 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyordu.
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