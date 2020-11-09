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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: “Berat Albayrak ne olur istifanı geri çek”

- Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: “Berat Albayrak ne olur istifanı geri çek”

-Osmanlı Ocakları açıklaması Kadir Canpolap

İstifa Bürokrasi Naat Saldırı 

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( ANKARA ) ANKARA

- Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ifadelerine ilişkin, “Berat Albayrak, Türkiye lehine faaliyetler göstermektedir. FETÖ ile mücadele etmektedir. Yaptıkları hizmetleri görüyoruz, destekliyoruz. Berat Albayrak ne olur istifanı geri çek” dedi.
Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğine ilişkin ifadeler üzerine açıklama yaptı. Canpolat, “Vatan müdafaasında mücadele eden, milletvekilleri, bürokrasideki arkadaşlar ve STK mensupları çeşitli dönemlerde hedef haline getiriliyor. Bugün Berat Albayrak’ın da hedefe alındığı çok göz önünde ve kendisi ile alakalı istifasının kabul edilmemesi yönünde paylaşımlar yaptık. Biz AK Parti adına açıklama yapmıyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanımıza karşı yapılan saldırıyı püskürmek amacıyla destek açıklaması yapıyoruz” diye konuştu.
Berat Albayrak’ın ölümüne yanında olduklarını belirten Canpolat, “Cumhurbaşkanımızdan Osmanlı Ocakları olarak ricada bulunuyoruz. Böyle bir istifanın kabul edilmemesini istiyoruz. Devletimiz ve milletimizin en zor dönemlerden geçtiği kanaatindeyiz. Kumpas kuranların kumpaslarını bozacağız. Erdoğan ile millet arasına set çekmek isteyen kara kediler olabilir. Bu yüzden Berat Albayrak hedeftedir. Bu yüzden onu yıldırmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden Berat Albayrak’ı köşeye sıkıştırmak isteyenlerin hesapları doğrultusunda bunlar olabilir. Berat Albayrak, Türkiye lehine faaliyetler göstermektedir, FETÖ ile mücadele etmektedir. Yaptıkları hizmetleri görüyor ve destekliyoruz. Berat Albayrak ne olur istifanı geri çek!” ifadelerini kullandı. (İÇ-CC-Y)
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