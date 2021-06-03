Osmanlı mimarisi düğmeli ev statüsündeki tarihi ilkokul restore edilip yeniden ayağa kaldırıldı

--Mahalle muhtarı Yılmaz Öztürk ile röp.

--90 yaşındaki Kemal Şengül ile röp.

--Mesut Yavuz ile röp.



( ANTALYA - ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’nın Akseki İlçesi Akşahap mahallesindeki Osmanlı mimarisi tarihi düğmeli evler tarzındaki 2 derslikli ilkokul ile lojman restore edildi. 1990 yılında taşımalı eğitime geçildikten sonra terk edilmiş okul haline gelen Akşahap mahallesindeki Osmanlı mimarisi örneklerinden tarihi düğmeli ev tarzındaki 2 derslikli ilkokul ve bitişik olan okul lojmanı restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı.2 derslikli okulun restorasyonu için Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından ayrılan ödenek ile yıllardır yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihi okul binası aslına uyun olarak restore edildi. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan 2 derslikli okul binasının sosyal tesis olarak, okul binası ile bitişik olan lojmanında müze olarak hizmet vereceği bildirildi.

Akşahap Mahallesi muhtarı Yılmaz Öztürk, Akşahap mahallesindeki tarihi düğmeli evler statüsündeki Osmanlı mimarisi okulun tam olarak tarihi bilinmemekle beraber tahminen 150 yıllık olduğunu söyledi.



1990 yılında taşımalı eğitime geçildikten sonra okulun terk edilmiş bir bina olarak kaldığını ve atıl durumda kaldığını anlatan Öztürk, “Bu tarihi okul Osmanlı mimarisi düğmeli ev statüsündeki 2 derslikli ve aynı bina içerisinde lojmanda olan bir bina idi. Çok atıl durumda olması sebebiyle Antalya Valiliği tarafından bu bina restore edilerek yeniden köyümüze kazandırıldı. Bina koruma altında olan bir binadır. Bu bina çok atıl durumdaydı. Binanın yeniden ayağa kaldırılmasından dolayı çok mutluyuz. . Restorasyonu tamamlanmak üzere olan 2 derslikli okul binasının sosyal tesis, okul binası ile bitişik olan lojmanında müze olarak kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Okuldan mezun olan birçok kişi Devletin yüksek kademelerinde görev aldı Kendisinin de 1968 yılında bu okuldan mezun olduğunu anlatan Öztürk, “Ben 65 yaşındayım. Ben bu okulun 1968 yılı mezunuyum. Taşımalı eğitime geçtikten sonra atıl duruma düşmüştü. Devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu okuldan mezun olan birçok sayıda köylümüz Devletimizin yüksek kademelerinde görev almışlardır” diye konuştu.

Akşahap ilkokulunda 150 okul numaralı 90 yaşındaki Kemal Şengül’de “Yaşım 90. Fakat bu okul yaklaşık 150 yıllık vardır. Ben bu okulda okudum. Okul numaram 150. Bu okulda yüzlerce talebe okudu. Bu yapı tarihi düğmeli ev tarzındadır” dedi.

Okuduğu okulun restorasyon işinde çalıştı 1966 yılında tarihi okulda öğrenim gören ve okulun restorasyon işinde çalışan inşaat ustası 63 yaşındaki Mesut Yavuz’da “Ben 1966 yılında ilkokulu bu okulda okudum. Okul numaram 74. Okulun restorasyonu ve dış sıvalarının yapımında benimde emeğim geçti. Okumuş olduğum okulun restorasyon çalışmalarında görev aldığım için mutluyum. Bu tarihi binanın ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(AÇ-

