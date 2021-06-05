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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osmanlı kenti ‘Safranbolu’ hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı

Osmanlı kenti ‘Safranbolu’ hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı

Hıdırlık tepesinden detay

Hafta Sonu Turizm Sezonu Parmak İzi Zamanda Yolculuk Alabalık 

-tarihi ilçeden detay
-yapılardan detay
-vatandaşlardan detay
-vatandaşlar ile röp.
-eski çarşıdan detay
-esnaf ile röp.
-kalabalıktan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde uzun zaman sonra hareketlilik yaşarken esnafın yüzü gülmeye başladı.
Osmanlı’nın parmak izi olarak gösterilen Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kademeli normalleşme kapsamında başlatılan turizm sezonu ile hareketlenmeye başladı.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe, zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi oldu. Hafta sonu Cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu Safranbolu’da alırken, uzun zamandır salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü de gülmeye başladı.
Safranbolu'ya hafta sonu turu için İstanbul'dan gelen Yusuf Yılmaz ilçenin Osmanlı'dan kalma tarihi bir kent olduğunu belirterek, “Safranbolu'ya daha yeni geldik. İnşallah gezeceğiz. Buranın güzelliklerini göreceğiz" dedi.
Gezi turu ile birlikte Düzce’den kente gelen Gülay Biçer, Arkadaşlarla birlikte Safranbolu’yu gezmeye geldik. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu tarihi şehri birlikte görüp keşfetmek istiyoruz. Bu doğa manzarası evleriyle de büyüleniyoruz. Biz insanlar kendimizi doğaya vermek istiyoruz. Bugün Safranbolu'da kültür gezisi yapıyoruz. Yarın da buranın kanyonlar kısmını gezeceğiz” diye konuştu.

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