Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

OSMANİYE - Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

- Polislerin evde girmeleri - Evde narkotik köpeği ile yapılan arama - Ele geçirilen uyuşturucular - Zanlıların emniyete götürülmesi Osmaniye 'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının adreslerinde 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ile 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Yazılı Açıklama 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement