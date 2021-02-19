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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
OSMANİYE - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

OSMANİYE - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

- Ekiplerin emniyetten ayrılması - Ekiplerin operasyon bölgesine gidişi (drone) - Evlerde yapılan aramalar - Aramalarda bulunan uyuşturucular Osmaniye 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 9 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Metamfetamin İstihbarat 

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