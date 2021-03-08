OSMANİYE - Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

- Araçta narkotik köpeği ile arama yapılması - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi Osmaniye 'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli - Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.Ekipler, araçta bulunan iki kişinin üzerinde yaptığı üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından iki eve düzenlenen baskında da 7 kişi yakalandı.Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 63 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile tartı aleti ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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