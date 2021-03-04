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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

OSMANİYE - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

- Jandarma araçlarının karargahtan çıkışı - Uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek Osmaniye 'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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