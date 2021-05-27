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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

OSMANİYE - Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

- Ekiplerin emniyetten ayrılışı - Ekiplerin evlerde polis köpeğiyle arama yapması - Ele geçirilen maddelerin sergilenmesiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Polis Köpeği Metamfetamin 

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