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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - Trafik kazası: 1 yaralı

OSMANİYE - Trafik kazası: 1 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Ekiplerin çalışmaları Osmaniye 'de trafik kazası: 1 yaralıOSMANİYE (AA) - Osmaniye ’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Tevfik Pampal Caddesi'nde seyir halindeki Emrah K. yönetimindeki 07 LNA 37 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 80 AT 790 plakalı otomobile çarptı.Devrilen otomobilin sürücüsü Emrah K. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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