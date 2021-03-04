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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Trafik kazaları KGYS kameralarında

OSMANİYE - Trafik kazaları KGYS kameralarında

- KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları Osmaniye 'deki trafik kazaları KGYS kameralarındaOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerin ilkinde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpışıyor.Bir başka kazada da güney çevre yolundan ara yola dönüş yapan kamyonun motosiklete çarpma anı bulunuyor.Diğer görüntülerde de kavşaklarda özellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

Çarpma Anı Trafik Kazası Kamera Trol 

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