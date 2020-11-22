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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

- Zanlıların Osmaniye Adliyesi'ne getirilişi Osmaniye 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı - Zanlılardan 9'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı OSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, kentte terör örgütüyle iltisaklı kişilerin faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu 10 kişinin de bulunduğu 18 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitap, örgütsel kitap, broşür ve tablo, ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar A.T, M.Ç, M.B, H.A, H.İ.A, T.G, M.K, O.B, M.Y, A.T, M.D, M.H, O,C, M.N.A, M.A.M, A.M.E, A.E.A. ve M.K. "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.T, M.Ç, M.B, H.A, H.İ.A, T.G, M.K, O.B. ve M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü Avcılık İstihbarat 

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