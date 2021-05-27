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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

OSMANİYE - Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Hastaneden görüntülerOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen baba, yaşamını yitirdi.Savrun Mahallesi'nde Sinan K. (45) ile 16 yaşındaki kızı C.K arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, babasını bıçakla yaraladı.Ağır yaralanan Sinan K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Şüpheli C.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis Hastane Polis Merkezi 

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