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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

OSMANİYE - Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

- Helikopterin yanan ormanlık alana su dökmesi - Yanan alandan görüntü Osmaniye 'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.Yukarı Bozkuyu köyündeki bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.Kısa sürede büyüyen yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 itfaiye aracı ile 55 işçi müdahale etti.Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

İtfaiye Aracı Ormana Ormanlı Anız Yangını Helikopter 

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