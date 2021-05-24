OSMANİYE - Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
- Helikopterin yanan ormanlık alana su dökmesi - Yanan alandan görüntü Osmaniye 'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.Yukarı Bozkuyu köyündeki bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.Kısa sürede büyüyen yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 itfaiye aracı ile 55 işçi müdahale etti.Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım