OSMANİYE - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
- Şüpheli araçta arama yapılması - Aramada tarihi eserlerin ele geçirilmesi - Ele geçirilen sikkelerin İl Jandarma Komutanlığında sergilenmesi Osmaniye 'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente otomobille tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Takibe aldıkları aracı Reşadiye köyü yakınlarında durduran ekipler, 1500 sikke ve 5 obje ele geçirdi.Otomobildeki zanlılar M.T, U.T. ve V.T. gözaltına alındı.
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