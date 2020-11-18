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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

- Şüpheli araçta arama yapılması - Aramada tarihi eserlerin ele geçirilmesi - Ele geçirilen sikkelerin İl Jandarma Komutanlığında sergilenmesi Osmaniye 'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente otomobille tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Takibe aldıkları aracı Reşadiye köyü yakınlarında durduran ekipler, 1500 sikke ve 5 obje ele geçirdi.Otomobildeki zanlılar M.T, U.T. ve V.T. gözaltına alındı.

Kaçak Bild Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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