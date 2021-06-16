OSMANİYE - Sumbas'taki orman yangını kontrol altına alındı
- Helikopterin yangına müdahale etmesi Osmaniye 'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.Mehmetli Beldesi Kölete mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 70 işçiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.Yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.
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