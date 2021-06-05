OSMANİYE - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
- Yanan araç - İtfaiyenin yangın soğutma çalışmaları - Araçta oluşan hasar Osmaniye 'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiOSMANİYE (AA) - Osmaniye ’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.İrfanlı Mahallesi'nde V.D'nin kullandığı 80 ABK 159 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı.Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Motor kısmında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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