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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Polis, KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

OSMANİYE - Polis, KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

- Ekiplerin sınava yetiştirdikleri öğrenciler - Öğrencilerin sınav merkezine giriş yapmasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye ’de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 - KPSS Ortaöğretim) yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan adaylar, Osmaniye 'de sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Girişte kimlik kontrolü yapan ekipler, maske ve dezenfektan verdikleri adayları kurallara uymaları için uyardı. Geç kalan ya da sınav merkezlerini karıştıran adaylara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardımcı oldu.Ekipler, adayları sınava girecekleri okullara son anda yetiştirdi. Geç kalan bazı adaylar ise sınav saati geçtiği için merkezlere alınmadı.

Sınav Merkezleri Koronavirüs Kullar Öğrenciler Trol 

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