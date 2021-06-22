OSMANİYE - Plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
- Plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmının yanması - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Yükselen yoğun duman Osmaniye 'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelen çok itfaiye ekibi müdahale ediyor.Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım