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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - Park halindeki 5 tır yandı

OSMANİYE - Park halindeki 5 tır yandı

- Tırların yanması - İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemi - Tırın ön cephesinden görüntü - Lastiklerin görüntüsüPark halindeki 5 tır yandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de park halinde 5 tır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'nde, bir nakliye firmasına ait park alanındaki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede park halindeki 4 tıra daha sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangında 5 tır kullanılamaz hale geldi.Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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