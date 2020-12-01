OSMANİYE - Park halindeki 5 tır yandı

- Tırların yanması - İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemi - Tırın ön cephesinden görüntü - Lastiklerin görüntüsüPark halindeki 5 tır yandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de park halinde 5 tır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'nde, bir nakliye firmasına ait park alanındaki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede park halindeki 4 tıra daha sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangında 5 tır kullanılamaz hale geldi.Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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