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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi

OSMANİYE - Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi

- Öğretmenevi görevlilerinin sincap yavrusunu çağırması - Sincaba yiyecek verilmesi - Sincabın yuvası - Sincabın ağaçta ve omuzda gezmesi - Öğretmenevi Müdürü İbrahim Tanışık ile röportaj Osmaniye 'de ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de annesiz sincap yavrusu, öğretmenevinin maskotu haline geldi.Öğretmenevi Müdürü İbrahim Tanışık, AA muhabirine, arkadaşının ormanda bulduğu annesiz sincap yavrusunu kendisine getirdiğini söyledi.

"Tonton" adını verdikleri sincap yavrusu için öğretmenevi bahçesinde bulunan çınar ağacına bir yuva yaptığını aktaran Tanışık, Tonton'un kısa sürede yuvasına alıştığını belirtti.
Öğretmenevine gelenlerin de Tonton ile güzel vakit geçirdiğini ifade eden Tanışık, şöyle konuştu:"Gelen misafirlerimiz önce çekiniyor, fakat sonra yiyecek uzattıklarında kendilerine yaklaştığını görünce seviniyorlar. Sincap yavrusu, masaya çıkıyor, besleniyor. Gelen misafirlerimiz Tonton ile resim çektiriyor. Özellikle gelen misafirlerin çocukları çok ilgi gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Sincap yavrusuna öğretmenevinin bir güzelliği olarak bahçemizde bakmaya devam edeceğiz."

İsaf Muhabir Öğretmen Çınar Ağacı Öğretmenevi 

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