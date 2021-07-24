OSMANİYE - Orman yangınına müdahale ediliyor

- Yanan ormanlık alan - Helikopterle yangına müdahale edilmesi - Ekiplerin yangına müdahalesi Osmaniye 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Koçlu köyü taş ocağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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