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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE - Orman yangınına müdahale ediliyor

- Yanan alandan yükselen dumanlar - Yangını söndürme çalışmaları - Yangın söndürme helikopterinin alana su tahliye etmesi Osmaniye 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Hasanbeyli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, söndürme helikopteri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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