OSMANİYE - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
- Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın - Yanan alandan yükselen dumanlar - Gökyüzünün dumanlarla kaplanamsıÇıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Yangın bölgesine yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.
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