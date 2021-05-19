OSMANİYE - Orman yangını kontrol altına alındı

- Yanan ormanlık alan - Yanan ağaçlar - Orman işletme personelleri soğutma çalışması - Yükselen dumanlar - Helikopterin çalışmasıGÜNCELLEME - Osmaniye 'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile yangın söndürme helikopteri ve 5 arazöz ile müdahale edildi.Ekiplerin 3 saat süren çalışması ile kontrol altına alınan yangında 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım