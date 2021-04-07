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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Araçların jandarma komutanlığından çıkışı

Çatışma Jandarma Komutanlığı Şafak Vakti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Jandarmanın şafak vakti eve girişi
-1 kişiyi gözaltına alışı
-Gözaltına alınan kişinin hastaneye sevki

( OSMANİYE )- 11 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı OSMANİYE

- Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirildi. (SKY-
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