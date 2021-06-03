Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

- Polisin depolarda arama yapması ve ele geçirilen kaçak akaryakıtOSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattıkları ileri sürülen zanlılara yönelik Osmaniye , Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilere ait depo ve iş yerlerinde kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ile 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirildi.Ekiplerce 7 zanlı gözaltına alındı.

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Akaryakıt Kaçakçılığı Yazılı Açıklama 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement