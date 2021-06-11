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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
OSMANİYE - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi

OSMANİYE - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi

- Polislerin kumar oynanan eve girişi - Polislerin evde arama yapması - Şüphelilerin emniyete götürülüşü Osmaniye 'de kumar oynayan ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza uygulandı.Ev sahibi de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Koronavirüs Para Cezası Akalan Yazılı Açıklama 

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