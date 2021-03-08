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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Kumar oynayan 7 kişiye 51 bin 116 lira ceza kesildi

OSMANİYE - Kumar oynayan 7 kişiye 51 bin 116 lira ceza kesildi

- Operasyon yapılan evin görüntüsü - Sokağa atılan oyun kağıtlarıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de bir evde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 52 bin 116 lira ceza kesildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak'taki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.Eve yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 7 şüpheliye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 52 bin 116 lira para cezası verildi.
Şüphelilerin, operasyon anında pencereden sokağa attığı oyun kağıtları, polis kamerasına yansıdı.

Polis Para Cezası Kamera Polis Kamerası Sokağa Çıkma Yasağı 

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