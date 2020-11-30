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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı

OSMANİYE - Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı

- Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın belediye binasına gelmesi - Kurban kesilmesi, dua edilmesi, Tarhan'a çiçek verilmesi - Ömer Tarhan ile röportajKovid - 19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladıOSMANİYE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, görevine başladı.
Belediye personelinin bina önünde ellerinde çiçeklerle, kurban keserek karşıladığı Tarhan, daha sonra makamına geçti.Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid - 19 kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle 15 gün süren tedavisinin çok zor geçtiğini söyledi.

Tedavisi sırasında en büyük desteği çalışma arkadaşlarından aldığını ifade eden Tarhan, "Tabii çok zor bir hastalık. İnsan, bu hastalıkta nefes almayı özlüyor. Ateşim ve kan değerlerim çok yükselmişti. Tedavim esnasında zaman zaman umutsuzluğa düştüğüm günler oldu ama çalışma arkadaşlarımın manevi desteği bana çok büyük moral oldu." dedi.
Kendisinin de doktor olduğunu belirten Tarhan, ülke genelinde olduğu gibi ilçedeki Kovid - 19 vaka sayısında artış olduğunu belirtti.
Tarhan herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini isteyerek bunun, bir insanlık görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Hastalık Koronavirüs Karantina Efes Muhabir 

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