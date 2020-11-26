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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

OSMANİYE - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Osmaniye 'nin Kadirli ilçesindeki denetimlerden görüntüler - Kaymakam Ahmet Arık'ın esnafı denetlemesi - Kaymakam Ahmet Arık'ın açıklamaları Osmaniye 'de Kovid - 19 tedbirleri denetlendiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi. Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde de Kovid - 19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.Kaymakam Ahmet Arık, Sumbas Caddesi'nde, esnafa yönelik denetimlere katıldı.
Esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Arık, herkesten tedbirlere uymasını istedi.Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arık, son zamanlarda dünya ve ülke genelindeki gibi ilçede de pozitif vaka sayılarının artış eğiliminde olduğunu söyledi.

Arık, ilçe genelinde tedbirleri ve denetimleri artırdıklarını vurgulayarak, "Kurallara uymayanlara ceza yazıyoruz. Herkes kurallara uysun istiyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle artan sayıyı geriye döndüreceğiz. Aksi takdirde hastane ve yoğun bakımlarda doluluk olur. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." diye konuştu.

Koronavirüs Hastane Sayılar Allah 

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