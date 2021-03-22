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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Kovid-19 denetimleri sürüyor

OSMANİYE - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Vali Erdinç Yılmaz'ın esnafları denetimi - Vali Erdinç Yılmaz ile röportaj Osmaniye 'de Kovid - 19 denetimleri sürüyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye 'de salgına karşı alınan tedbirleri denetledi.Vali Yılmaz, Kemal Satır Caddesi’ndeki denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid - 19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan koronavirüs risk haritasında, kentte vaka durumunun durağan hale geldiğini söyledi.

Yılmaz, ev ziyaretleri, misafir kabulü ve taziyelerin yapılmaması gerektiğini hatırlatarak, "Son olarak yayınlanan koronavirüs risk haritasında kentimizde vaka durumu durağanlaşmış durumda. Hemşerilerimizle bu işe bir 'dur' dedik. Bundan sonra da aşağılara çekmek hedefimiz. Bunu başarabiliriz. Nasıl yayılımını durduyduysak aşağılara çekmek de zor olmayacaktır. Yeter ki kurallara uyalım, hep birlikte mücadele edelim. Kentte, koronavirüs vakalarının yayılımının en fazla olduğu yerler olan ev ziyaretleri, misafir kabulü ve taziyelerini erteleyelim. İnşallah, ilimizi koronavirüsten kurtaralım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs İsaf Aritas Allah 

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