OSMANİYE - Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
- Olay yeri - GÜvenlik önlemi alan jandarma ekipleri - Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı - Olay yerinde bekleyen mahalle sakinleri Osmaniye 'de kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.İddiaya göre, merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan G.U, kocası S.U. ve aynı evde yaşadıkları görümcesi E.U'ya uyudukları sırada tüfekle ateş etti.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri, G.U'yu gözaltına aldı.Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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