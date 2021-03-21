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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı

OSMANİYE - Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı

- Gönüllü dağcı öğretmenlerin kayalıklara tırmanması ve keçiyi kurtarması Osmaniye 'de kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de çıktığı kayalıklardan inemeyen keçi, dağcılık eğitimi almış gönüllü öğretmenlerden oluşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı.Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde kayalıklara çıkan bir keçinin 6 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan arama kurtarma ekibi, bölgeye gitti.Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi kayalıklardan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda indirdi.Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

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