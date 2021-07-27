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OSMANİYE - Kadirli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - Kadirli'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE - Kadirli'de çıkan orman yangını söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları Osmaniye 'de çıkan orman yangını söndürüldüOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.Sülemiş Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.Yangında, yaklaşık bir dekar ormanlık alan zarar gördü.Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.
Tarhan, vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını istedi.

Yangın Ormanlı Orman Yangını 

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