OSMANİYE - İş yerleri ve araçlardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
- Zanlının iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapma anları - Zanlının adliyeye sevk edilmesi Osmaniye 'de iş yerleri ve araçlardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de iş yerleri ve araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 9 iş yerinden ve park halindeki araçlardan yapılan hırsızlıklar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.A. olduğunu belirledi.Bir iş yerine de hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen E.A. ekiplerce yakalandı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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