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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - İki köy karantinaya alındı

OSMANİYE - İki köy karantinaya alındı

- Issızca köyü tabelası - Köyün girişi - Jandarma ekipleri - Market işletmecisinin malzeme alışı Osmaniye 'de iki köy karantinaya alındı OSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı. Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Issızca köyünde 13.11.2020 tarihinden bu yana 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi, Kesmeburun köyünde ise 18 pozitif vaka ve 26 temaslı kişi tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki köy de 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Koronavirüs Karantina 

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