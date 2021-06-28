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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Hırsızlık suçundan yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

OSMANİYE - Hırsızlık suçundan yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

- Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri Osmaniye ’de hırsızlık suçundan yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Bürosu ekipleri, Karaçay ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde, elektrikli bisiklet ile demir mazgal çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Hırsızlıklarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 4 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C. (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.G. (21), E.A. (18) ve H.T. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Gözaltı Yazılı Açıklama Elektrikli Bisiklet 

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