OSMANİYE - Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
- Olay yerinden görüntüler Osmaniye 'de geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybettiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Gökhan E, 80 GF 509 plakalı çimento yüklü kamyonetle Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda geri manevra yapmak istedi.Bu sırada kamyonetin arkasında duran Duru Kurt (48) hareket eden kamyonetin altında kaldı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.İncelemenin ardından Kurt'un cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, şoför gözaltına alındı.
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