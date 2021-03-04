Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Evde kumar oynayan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza kesildi

OSMANİYE - Evde kumar oynayan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza kesildi

- Ekiplerin bir evde kumar oynayan kişilere baskın düzenlemesi - Zanlıların polis minibüsü ile emniyete getirilmesi - Ele geçirilen kumar malzemeleri Osmaniye 'de evde kumar oynayan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza kesildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza uygulandı.Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Polis Koronavirüs Akalan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement