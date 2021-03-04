OSMANİYE - Evde kumar oynayan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza kesildi
- Ekiplerin bir evde kumar oynayan kişilere baskın düzenlemesi - Zanlıların polis minibüsü ile emniyete getirilmesi - Ele geçirilen kumar malzemeleri Osmaniye 'de evde kumar oynayan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza kesildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza uygulandı.Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.
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