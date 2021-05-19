OSMANİYE - Elektrikli bisiklet çalıp salıverilen zanlı, ikinci hırsızlık girişiminin ardından tekrar yakalandı
- Şüphelinin elektrikli bisiklet çalma anlarıElektrikli bisiklet çalıp salıverilen zanlı, ikinci hırsızlık girişiminin ardından tekrar yakalandı - Şüphelinin elektrikli bisiklet çalması ve ikinci hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de elektrikli bisiklet çalıp adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, ikinci hırsızlık girişiminin ardından tekrar gözaltına alındı.Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir evden elektrikli bisiklet çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.İkametin güvenlik kamera kayıtlarından Ö.M.Ö. (17) olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ekipler, Yediocak Mahallesi Şehit Piyade Çavuş Savaş Gürlek Sokak'ta bir binanın otoparkından elektrikli bisiklet hırsızlığı girişimi olduğu ihbarını aldı.Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin aynı şüpheli olduğunu tespit etti.Şüpheli Ö.M.Ö. ekiplerce tekrar gözaltına alındı.Öte yandan, şüphelinin elektrikli bisiklet çalması ve ikinci hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.
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