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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - Düziçi'nde orman yangını

OSMANİYE - Düziçi'nde orman yangını

- Yangına müdahale eden ekipler - Yangın söndürme helikopteri Osmaniye 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahalesi sürüyor.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

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