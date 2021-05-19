OSMANİYE - Düziçi'nde orman yangını

- Yangına müdahale eden ekipler - Yangın söndürme helikopteri Osmaniye 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahalesi sürüyor.
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