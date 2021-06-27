OSMANİYE - (DRONE) Orman yangını kontrol altına alındı
- Yanan alanın drone ile görüntülenmesiGÜNCELLEME - Osmaniye 'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ve 50 işçiyle müdahale edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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